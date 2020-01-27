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В ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации

Понедельник, 27 января 2020, 12:21
В ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации

Депутаты Парламентской ассамблеи Совета Европы остановили автоматическое утверждение полномочий российской делегации.

Об этом сообщает корреспондент "Европейской правды".

Член литовской делегации Эмануэлис Зингерис выступил против утверждения полномочий делегации РФ "по содержательным основаниям - за нарушение Россией своих обязательств", в том числе из-за действий РФ в Украине и Грузии.

Как требует регламент ПАСЕ, более 30 депутатов встали в поддержку этой инициативы. Это означает, что в ближайшие дни вопрос должен быть рассмотрен по существу.

Латвийский депутат Мария Голубева одновременно выступила против утверждения полномочий россиян по процедурным основаниям – из-за того, что за российских депутатов, избранных в многомандатном округе, отдавали свои голоса также жители оккупированного Крыма.

Это обращение также было подтверждено несколькими десятками парламентариев.

До решения вопроса по сути россияне смогут работать в ассамблее, но без права голосовать по вопросу подтверждения их полномочий.

Сейчас вопрос о полномочиях россиян будет направлен в комитеты, для разработки проекта решения. Финальное решение об обжаловании или подтверждение полномочий РФ должно быть принято в течение двух первых дней работы сессии, заверил делегат от Украины Алексей Гончаренко.

О нынешней сессии читайте подробнее: "Зе-ПАСЕ: сможет ли украинская команда не проиграть россиянам в Страсбурге".

"Украинская правда" в Threads

Темы: ПАСЕРосcия
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