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Проросійський мітинг у Харкові закінчився, не розпочавшись: розпилили газ

Понеділок, 27 січня 2020, 13:01
Проросійський мітинг у Харкові закінчився, не розпочавшись: розпилили газ

Мітинг на захист російської мови та російськомовних шкіл, організований головою Харківської міської організації "Опозиційної платформи - За життя" Андрієм Лесиком, перед будівлею облдержадміністрації закінчився, не встигнувши початися.

Джерело: "Інтерфакс-Україна", сайт 057

Деталі: Відзначається, що ще до початку акції, запланованої на 11:00 понеділка, біля ХОДА стали збиратися представники "Національних дружин", "Правого сектора", "Фрайкора" та інших націонал-патріотичних організацій.

Коли сюди ж підійшли нечисленні учасники акції ОПЗЖ, націоналісти почали скандувати "Чемодан, вокзал, Росія!" і нецензурні кричалки. Після цього невідомий розпилив газ, почалися сутички. Поліція втрутилася в конфлікт і вивезла Лесика та інших учасників мітингу.

Відзначається, що в результаті розпилення газу постраждали кореспондент і оператор телеканалу СТБ Марія Малевська і Олександр Бринза. За попередньою інформацією, у них, а також, мінімум у одного поліцейського, опіки очей.

У той же час Малевська зазначила, що журналісти не будуть писати заяву в поліцію, тому що не знають, хто розпилив газ.

За даними місцевого видання 057, біля стін ХОДА зібралися менше десяти осіб. За словами активістів, екс-депутат Лесик, відомий своїми проросійськими поглядами, робить картинку для російських ЗМІ. Мітинг Лесик анонсував на своїй сторінці в Facebook.

"Українська правда" в Threads

Теми: Харків
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