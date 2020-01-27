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Пророссийский митинг в Харькове закончился, не начавшись: распылили газ

Понедельник, 27 января 2020, 13:01
Пророссийский митинг в Харькове закончился, не начавшись: распылили газ

Митинг в защиту русского языка и русскоязычных школ, организованный главой Харьковской городской организации "Оппозиционной платформы - За жизнь" Андреем Лесиком, перед зданием облгосадминистрации закончился, не успев начаться.

Источник: "Интерфакс-Украина", сайт 057

Детали: Отмечается, что еще до начала акции, запланированной на 11:00 понедельника, возле ХОГА стали собираться представители "Национальных дружин", "Правого сектора", "Фрайкора" и других национал-патриотических организаций.

Когда сюда же подошли немногочисленные участники акции ОПЗЖ, националисты начали скандировать "Чемодан, вокзал, Россия!" и нецензурные кричалки. После этого неизвестный распылил газ, начались стычки. Полиция вмешалась в конфликт и вывезла Лесика и других участников митинга.

Отмечается, что в результате распыления газа пострадали корреспондент и оператор телеканала СТБ Мария Малевская и Александр Бринза. По предварительной информации, у них, а также, минимум у одного полицейского, ожоги глаз.

В то же время Малевская отметила, что журналисты не будут писать заявление в полицию, потому что не знают, кто распылил газ.

По данным издания 057, у стен ХОГА собрались меньше десяти человек. По словам активистов, экс-депутат Лесик, известный своими пророссийскими взглядами, делает картинку для российских СМИ. Митинг Лесик анонсировал на своей странице в Facebook.

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Темы: Харьков
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