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Синоптики попереджають про туманний вівторок

Понеділок, 27 січня 2020, 13:22
Синоптики попереджають про туманний вівторок

У вівторок 28 січня майже на всій території України буде туман із видимістю 200-500 метрів.

Джерело: Українській гідрометеорологічний центр

Дослівно: "Вночі та вранці 28 січня в Україні, крім північного сходу, туман, видимість 200-500 м; в Карпатах ожеледь, на дорогах ожеледиця (І рівень небезпечності, жовтий)".

Що цьому передувало:

У більшості областей України до кінця місяця, за винятком 27 січня, очікується мокрий сніг чи дощ при плюсовій денній температурі. 

На Одещині внаслідок зіткнення 11 автомобілів загинула одна людина, ще двоє осіб госпіталізовані з травмами. Аварія сталася, зокрема, через мокре покриття та погану видимість через туман.

Українська правда

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Теми: погодаДСНС
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