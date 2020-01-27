Синоптики попереджають про туманний вівторок

571 перегляд
Понеділок, 27 січня 2020, 14:22

У вівторок 28 січня майже на всій території України буде туман із видимістю 200-500 метрів.

Джерело: Українській гідрометеорологічний центр

Дослівно: "Вночі та вранці 28 січня в Україні, крім північного сходу, туман, видимість 200-500 м; в Карпатах ожеледь, на дорогах ожеледиця (І рівень небезпечності, жовтий)".

Що цьому передувало:

У більшості областей України до кінця місяця, за винятком 27 січня, очікується мокрий сніг чи дощ при плюсовій денній температурі. 

На Одещині внаслідок зіткнення 11 автомобілів загинула одна людина, ще двоє осіб госпіталізовані з травмами. Аварія сталася, зокрема, через мокре покриття та погану видимість через туман.

Українська правда
Теми: погода ДСНС


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Під кінець січня Україну припорошить мокрим снігом, хоч і без морозу 27 січня 2020, 09:08
В одному з найбільших міст Бразилії за добу випало 171 мм опадів, що є найвищим показником за 110 років 26 січня 2020, 02:53
У середині наступного тижня Україну накриє мокрим снігом 25 січня 2020, 19:52
Усі новини
Головні новини
В РНБО вирішили, що робити у зв'язку з поширенням коронавірусу
Поліція встановила викрадачів французького оператора під час анексії Криму
СБУ: У Львові було 11 обшуків через розкрадання військового обладнання
Коронавірус у Китаї: 80 смертей, 24 – за останню добу
Усі новини
тест

Якого домашнього улюбленця вам краще завести?

сім'я

Як зберегти особисті кордони у спілкуванні з родичами

психологія

Без розлучень: що може врятувати стосунки