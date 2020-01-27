Синоптики предупреждают о туманном вторнике

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Понедельник, 27 января 2020, 14:22

Во вторник, 28 января почти на всей территории Украины будет туман с видимостью 200-500 метров.

Источник: Украинский гидрометеорологический центр

Дословно: "Ночью и утром 28 января в Украине, кроме северо-востока, туман, видимость 200-500 м; в Карпатах гололед, на дорогах гололедица (И уровень опасности, желтый)".

Что этому предшествовало:

В большинстве областей Украины до конца месяца, за исключением 27 января, ожидается мокрый снег или дождь при плюсовой дневной температуре.

В Одесской области в результате столкновения 11 автомобилей погиб один человек, еще двое госпитализированы с травмами. Авария произошла, в частности, из-за мокрого покрытие и плохой видимости из-за тумана.

Украинская правда
Темы: погода ГСЧС


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