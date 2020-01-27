Польща відновить могилу воїнів УПА на горі Монастир – Зеленський

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Понеділок, 27 січня 2020, 15:09

Польська влада відновить знищену могилу українських військових на горі Монастир у Підкарпатському воєводстві та візьме її під захист.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з польським колегою в Освенцимі.

"Україна розблокувала мораторій на пошукові роботи, польські експерти провели перші роботи у Львівській області. Наступним кроком буде відновлення польською стороною могили на горі Монастир та взяття її під захист", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, 20 січня стало відомо, що у Польщі на горі Монастир біля села Верхрата у Підкарпатському воєводстві невідомі знищили меморіальну дошку на могилі воїнів Української повстанської армії.

На ній були написані імена членів УПА – мешканців навколишніх сіл, які загинули в бою з НКВС у місцевих лісах 2–3 березня 1945 року.

Дошка з могили воїнів УПА мала  статус легального меморіального місця пам’яті в Польщі.

Посол України в Польщі Андрій Дещиця звернув увагу на те, що інформація про знищення меморіальної з’явилася напередодні візиту до сусідньої країни президента Володимира Зеленського, хоча сам вандалізм стався раніше.

Як відомо, президент Зеленський приїхав до Польщі з робочим візитом на урочистості з нагоди 75-річчя звільнення колишнього концентраційного табору Аушвіц-Біркенау.

Теми: Зеленський Польща УПА скандал


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