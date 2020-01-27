Польша восстановит могилу УПА на горе Монастырь
Польские власти восстановят уничтоженную могилу украинских военных на горе Монастырь в Подкарпатском воеводстве и возьмет ее под защиту.
Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с польским коллегой в Освенциме.
"Украина разблокировала мораторий на поисковые работы, польские эксперты провели первые работы во Львовской области. Следующим шагом будет восстановление польской стороной могилы на горе Монастырь и взятие ее под защиту", - сказал Зеленский.
Напомним, 20 января стало известно, что в Польше на горе Монастырь возле села Верхрата в Подкарпатском воеводстве неизвестные уничтожили мемориальную доску на могиле воинов Украинской повстанческой армии.
На ней были написаны имена членов УПА - жителей окрестных сел, которые погибли в бою с НКВД в местных лесах 2-3 марта 1945 года.
Доска с могилы воинов УПА имела статус легального мемориального места памяти в Польше.
Посол Украины в Польше Андрей Дещица обратил внимание на то, что информация об уничтожении мемориальной доски появилась накануне визита в соседнюю страну президента Владимира Зеленского, хотя сам вандализм произошел раньше.
Как известно, президент Зеленский приехал в Польшу на торжества по случаю 75-летия освобождения бывшего концентрационного лагеря Аушвиц-Биркенау.