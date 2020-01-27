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У Києві затримали іноземця, який обікрав машину MARUV

Понеділок, 27 січня 2020, 16:29
У Києві затримали іноземця, який обікрав машину MARUV

Столичні правоохоронці затримали чоловіка, який пограбував автомобіль співачки MARUV (Анни Корсун).

Джерело: речниця прокуратури Києва Надія Максимець у коментарі "Українській правді"

Пряма мова: "Підозрюваного встановили за результатами оперативно-розшукових заходів та 24 січня повідомили про підозру. Під час обшуку в приватному будинку на околиці Києва, де він тимчасово мешкав, вилучили речі та обладнання, схоже на те, яким користуються автокрадії. Потерпіла за фотографіями попередньо впізнала окремі прикраси, які викрали 11 січня".

 
нацполіція

Деталі: За словами Максимець, для чого використовувалось вилучене обладнання, встановить технічна експертиза. Наразі підозрюваний – громадянин Грузії 1979 року народження – перебуває під вартою. Заставу, визначену судом в 630 тисяч гривень, на даний час внесено не було. Зловмиснику загрожує до 12-ти років позбавлення волі з конфіскацією майна. 

Що було раніше: За даними поліції, ввечері 11 січня на вулиці Богдана Хмельницького у Києві невідомі розбили скло автомобіля співачки MARUV і викрали із салону сумку з грошима та коштовностями.

Валентина Романенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Київавтопрокуратура
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