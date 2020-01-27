В Киеве задержали иностранца, который ограбил машину MARUV

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Понедельник, 27 января 2020, 17:29

Столичные правоохранители задержали мужчину, который ограбил автомобиль певицы MARUV (Анны Корсун).

Источник: пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь: "Подозреваемого установили по результатам оперативно-розыскных мероприятий и 24 января сообщили о подозрении. Во время обыска в частном доме на окраине Киева, где он временно проживал, изъяли вещи и оборудование, похожее на то, которым пользуются автоугонщики. Потерпевшая по фотографиям предварительно узнала отдельные украшения, которые похитили 11 января".

Детали: По словам Максимец, для чего использовалось изъятое оборудование, установит техническая экспертиза. Сейчас подозреваемый - гражданин Грузии 1979 года рождения - находится под стражей. Залог, определенный судом в 630 тысяч гривен, в настоящее время внесен не был. Злоумышленнику грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Что было раньше: По данным полиции, вечером 11 января на улице Богдана Хмельницкого в Киеве неизвестные разбили стекло автомобиля певицы MARUV и похитили из салона сумку с деньгами и драгоценностями.

Валентина Романенко, УП
Темы: Киев авто прокуратура


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