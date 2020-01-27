Ахметов купив один із найдорожчих маєтків на планеті

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Понеділок, 27 січня 2020, 17:43

Український мільярдер Рінат Ахметов купив будинок вартістю 200 мільйонів євро на Французькій Рив'єрі у італійської компанії Campari.

Джерело: Financial Times

Деталі: Видання вказує, що компанія Ахметова купила особняк, відомий як Вілла де Седре у місті Сен-Жан-Кап-Ферра, після того, як італійський виробник напоїв оголосив про продаж у минулому році.

Продаж підтвердила інша особа, знайома з угодою. У компанії Ахметова SCM Holdings Limited заявили про придбання активу нерухомості. Компанія розглядає актив як довгострокову інвестицію.

Вілла де Седрес – вілла на 18 тисяч квадратних футів розташована на узбережжі, датується 1870 роком і колись була домом короля Бельгії Леопольда II.

У маєтку 14 спалень, розміщених на 35 сотках. В середині вілли величні вітальні, люстри, французькі двері та портрети 19 століття від підлоги до стелі в орнаментальних рамах. На першому поверсі велика вітальня із покритими шовком стінами і їдальня. Бібліотека, оброблена деревом, вміщує 3000 книг про флору та натуралізм.

Серед особливостей маєтку – 14 тисяч видів рослин, що ростуть у відкритому саду і 25 оранжереях. Вони входять до 10 кращих ботанічних садів у всьому світі, але на відміну від інших, є приватною територією.

У будинку також є бальний зал та конюшня на 30 коней. На території є басейн олімпійських розмірів. 

В районі Сен-Жан-Кап-Ферра мають вілли українські бізнесмени Сергій Льовочкін і Дмитро Фірташ.

 
Фото: Bloomberg
 
Фото: Bloomberg
 
Фото: Bloomberg
 
Фото: Bloomberg
 
Фото: Bloomberg
 
Фото: Bloomberg

В компанії Campari заявили, що попередня угода про продаж була досягнута в серпні 2019 року.  

У 2017 році Bloomberg називав цей маєток найдорожчим на планеті.

В 2019 році в рейтингу найбагатших людей світу за версією журналу Forbes Рінат Ахметов посів 272-е місце.  Його капітал оцінили в 6 мільярдів доларів.

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Теми: Ахметов Франція


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