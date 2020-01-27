Ахметов купил один из самых дорогих особняков на планете
Украинский миллиардер Ринат Ахметов купил дом стоимостью 200 миллионов евро на Французской Ривьере у итальянской компании Campari.
Источник: Financial Times
Детали: Издание указывает, что компания Ахметова купила особняк, известный как Вилла де Седре в городе Сен-Жан-Кап-Ферра, после того, как итальянский производитель напитков объявил о продаже в прошлом году.
Продажу подтвердил человек, знакомый с соглашением. В компании Ахметова SCM Holdings Limited заявили о приобретении актива недвижимости. Компания рассматривает актив как долгосрочную инвестицию.
Вилла де Седрес – вилла на 18 тысяч квадратных футов расположена на побережье, датируется 1870 годом и прежде была домом короля Бельгии Леопольда II.
В имении 14 спален, расположенных на 35 сотках. Внутри виллы огромная гостиная, люстры, французские двери и портреты 19 века от пола до потолка в орнаментальных рамах. Библиотека, отделана деревом, вмещает 3000 книг о флоре и натурализме.
Среди особенностей имения - 14 тысяч видов растений, растущих в открытом саду и 25 оранжереях. Они входят в 10 лучших ботанических садов во всем мире, но в отличие от других, является частной территорией.
В доме также есть бальный зал и конюшня на 30 лошадей. На территории также есть бассейн олимпийских размеров.
В районе Сен-Жан-Кап-Ферра имеют виллы украинские бизнесмены Сергей Левочкин и Дмитрий Фирташ.
В компании Campari заявили, что предварительное соглашение о продаже было достигнуто в августе 2019 года.
В 2017 году Bloomberg называл это имение самым дорогим на планете.
В 2019 году в рейтинге самых богатых людей мира по версии журнала Forbes Ринат Ахметов занял двести семьдесят второй место. Он занял двести семьдесят второй место в общем списке с капиталом 6 млрд долларов.
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