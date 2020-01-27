Ахметов купил один из самых дорогих особняков на планете

Украинский миллиардер Ринат Ахметов купил дом стоимостью 200 миллионов евро на Французской Ривьере у итальянской компании Campari.

Источник: Financial Times

Детали: Издание указывает, что компания Ахметова купила особняк, известный как Вилла де Седрес в городе Сен-Жан-Кап-Феррат, после того, как итальянский производитель напитков объявил о продаже в прошлом году.

Продажу подтвердил человек, знакомый с соглашением. В компании Ахметова SCM Holdings Limited заявили о приобретении актива недвижимости. Компания рассматривает актив как долгосрочную инвестицию.

Вилла де Седрес – вилла на 18 тысяч квадратных футов расположена на побережье, датируется 1870 годом и прежде была домом короля Бельгии Леопольда II.

В компании Campari заявили, что предварительное соглашение о продаже было достигнуто в августе 2019 года.

Ряд западных СМИ в разные годы называли это имение самым дорогим поместьем на планете.

В 2019 году в рейтинге самых богатых людей мира по версии журнала Forbes Ринат Ахметов занял двести семьдесят второй место. Он занял двести семьдесят второй место в общем списке с капиталом 6 млрд долларов.