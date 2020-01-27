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Ахметов купил один из самых дорогих особняков на планете

Понедельник, 27 января 2020, 16:43
Ахметов купил один из самых дорогих особняков на планете

Украинский миллиардер Ринат Ахметов купил дом стоимостью 200 миллионов евро на Французской Ривьере у итальянской компании Campari.

Источник: Financial Times

Детали: Издание указывает, что компания Ахметова купила особняк, известный как Вилла де Седре в городе Сен-Жан-Кап-Ферра, после того, как итальянский производитель напитков объявил о продаже в прошлом году.

Продажу подтвердил человек, знакомый с соглашением. В компании Ахметова SCM Holdings Limited заявили о приобретении актива недвижимости. Компания рассматривает актив как долгосрочную инвестицию.

Вилла де Седрес – вилла на 18 тысяч квадратных футов расположена на побережье, датируется 1870 годом и прежде была домом короля Бельгии Леопольда II.

В имении 14 спален, расположенных на 35 сотках. Внутри виллы огромная гостиная, люстры, французские двери и портреты 19 века от пола до потолка в орнаментальных рамах. Библиотека, отделана деревом, вмещает 3000 книг о флоре и натурализме.

Среди особенностей имения - 14 тысяч видов растений, растущих в открытом саду и 25 оранжереях. Они входят в 10 лучших ботанических садов во всем мире, но в отличие от других, является частной территорией.

В доме также есть бальный зал и конюшня на 30 лошадей. На территории также есть бассейн олимпийских размеров.

В районе Сен-Жан-Кап-Ферра имеют виллы украинские бизнесмены Сергей Левочкин и Дмитрий Фирташ.

 
Фото: Bloomberg
 
Фото: Bloomberg
 
Фото: Bloomberg
 
Фото: Bloomberg
 
Фото: Bloomberg

В компании Campari заявили, что предварительное соглашение о продаже было достигнуто в августе 2019 года.

В 2017 году Bloomberg называл это имение самым дорогим на планете.

В 2019 году в рейтинге самых богатых людей мира по версии журнала Forbes Ринат Ахметов занял двести семьдесят второй место. Он занял двести семьдесят второй место в общем списке с капиталом 6 млрд долларов.

Читайте также расследование УП Кооператив "Лазурка". Как вилла Левочкина под Ниццей привела к сделке с Укртелекомом

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Темы: АхметовФранция
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