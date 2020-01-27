Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Стала відома ймовірна причина пожежі в Мінкульті

Понеділок, 27 січня 2020, 16:44
Стала відома ймовірна причина пожежі в Мінкульті

Попередньою причиною пожежі у будівлі Міністерства культури, молоді і спорту називають несправність проводки.

Джерело: пресслужба Нацгвардії

Дослівно: "За попередньою інформацією, причиною пожежі стала несправність проводки, що і спричинило задимлення будівлі…

 

До приїзду рятувальників нацгвардійці змогли евакуювати 220 осіб персоналу, який знаходився в будівлі. Наразі співробітники ДСНС ліквідували пожежу. Жертв та постраждалих немає".

Що було раніше: Вранці 27 січня у будівлі Міністерства культури, молоді і спорту сталася пожежа, рятувальники провели евакуацію і врятували 4 осіб.

Українська правда
Теми: МінкультурипожежаКиїв
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Усі новини...
Мінкультури
Три дні на передачу майна. Комісія Мінкульту завершила роботу у Києво-Печерській лаврі
Держкіно підтримує чи шкодить: історія інтерв'ю, яке не відбулось
Державі повернули вже третину будівель лаври в Києві, в яких хазяйнувала УПЦ МП
Останні новини
03:30
У США Сенат схвалив оборонний бюджет на рекордні $886 млрд
02:46
Росіяни заявили про збиття безпілотника, який нібито "летів на Москву"
02:20
Боррель після Різдва збирається в Україну
01:48
фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання
01:36
Зеленський поговорив телефоном з президентом Європейської ради Мішелем
00:58
"Шахтар" програв "Порту" і вилетів з Ліги чемпіонів
00:42
Байден і Білий дім продовжують спонукати Конгрес ухвалити пакет з підтримкою України – Кірбі
00:24
Болгарія зробила перший крок до скасування винятку із санкцій ЄС проти РФ
00:05
ОновленоРосіяни запускали ударні БпЛА, також була ракетна небезпека в кількох областях
23:26
Bloomberg: Байден запропонував зміни, які підвищують шанси на допомогу Україні
Усі новини...
Реклама: