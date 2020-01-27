Стала відома ймовірна причина пожежі в Мінкульті

Попередньою причиною пожежі у будівлі Міністерства культури, молоді і спорту називають несправність проводки.

Джерело: пресслужба Нацгвардії

Дослівно: "За попередньою інформацією, причиною пожежі стала несправність проводки, що і спричинило задимлення будівлі…

До приїзду рятувальників нацгвардійці змогли евакуювати 220 осіб персоналу, який знаходився в будівлі. Наразі співробітники ДСНС ліквідували пожежу. Жертв та постраждалих немає".

Що було раніше: Вранці 27 січня у будівлі Міністерства культури, молоді і спорту сталася пожежа, рятувальники провели евакуацію і врятували 4 осіб.