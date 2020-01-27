Стала известна вероятная причина пожара в Минкульте

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Понедельник, 27 января 2020, 17:44

Предварительной причиной пожара в здании Министерства культуры, молодежи и спорта называют неисправность проводки.

Источник: пресс-служба Нацгвардии

Дословно: "По предварительной информации, причиной пожара стала неисправность проводки, что и повлекло задымление здания...

 

До приезда спасателей нацгвардейцы смогли эвакуировать 220 человек персонала, который находился в здании. Сейчас сотрудники ГСЧС ликвидировали пожар. Жертв и пострадавших нет".

Что было раньше: Утром 27 января в здание Министерства культуры, молодежи и спорта произошел пожар, спасатели провели эвакуацию и спасли 4 человек.

Украинская правда
Темы: Минкультуры пожар Киев


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