Стала известна вероятная причина пожара в Минкульте
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Понедельник, 27 января 2020, 17:44
Предварительной причиной пожара в здании Министерства культуры, молодежи и спорта называют неисправность проводки.
Источник: пресс-служба Нацгвардии
Дословно: "По предварительной информации, причиной пожара стала неисправность проводки, что и повлекло задымление здания...
До приезда спасателей нацгвардейцы смогли эвакуировать 220 человек персонала, который находился в здании. Сейчас сотрудники ГСЧС ликвидировали пожар. Жертв и пострадавших нет".
Что было раньше: Утром 27 января в здание Министерства культуры, молодежи и спорта произошел пожар, спасатели провели эвакуацию и спасли 4 человек.
Украинская правда
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