Стала известна вероятная причина пожара в Минкульте

Предварительной причиной пожара в здании Министерства культуры, молодежи и спорта называют неисправность проводки.

Источник: пресс-служба Нацгвардии

Дословно: "По предварительной информации, причиной пожара стала неисправность проводки, что и повлекло задымление здания...

До приезда спасателей нацгвардейцы смогли эвакуировать 220 человек персонала, который находился в здании. Сейчас сотрудники ГСЧС ликвидировали пожар. Жертв и пострадавших нет".

Что было раньше: Утром 27 января в здание Министерства культуры, молодежи и спорта произошел пожар, спасатели провели эвакуацию и спасли 4 человек.