ПАРЄ підлаштувала свій графік під літаки росіян

ПАРЄ погодилася змінити свій графік, щоби підлаштуватися під літаки росіян

Парламентська асамблея Ради Європи змінила свій графік, щоби задовольнити прохання глави російської делегації Петра Толстого; тим часом інший представник РФ Леонід Слуцький заснув на засіданні одного з органів ПАРЄ.

Про це повідомляє зі Страсбурга кореспондент "Європейської правди".

Толстой звернувся до депутатів асамблеї із проханням перепланувати порядок денний, щоби перенести з четверга на середу питання про повноваження кількох національних делегацій.

Як повідомляла "Європейська правда", у понеділок вранці ПАРЄ "завалили" оскарженнями повноважень нацделегацій. Окрім очікуваного протесту України та її партнерів щодо повноважень росіян, депутати поставили під сумнів повноваження делегацій відразу 8 держав за процедурними підставами, переважно – формальними.

Секретаріат асамблеї запланував голосування з цих питань на четвер, оскільки не мав можливості опрацювати таку кількість оскаржень раніше.

Однак це викликало протести росіян. Як з’ясувалося, росіяни не мали планів працювати у ПАРЄ до кінця сесії. Через це Пьотр Толстой попросив асамблею перепланувати роботу, щоби вирішити важливі питання, поки вони є на місці. "На жаль в середу велика частина нашої делегації поїде. Щоби розгляд питання про повноваження не був заполітизований, я прошу провести їх розгляд не в четвер, а раніше", - звернувся він.

В практиці ПАРЄ досі не було подібних перепланувань, і президент ПАРЄ Хендрік Дамс повідомив Толстого та інших колег, що "зробити це (перепланування) практично нереально", але був зобов’язаний поставити питання на голосування. Однак, як виявилося, більшість членів асамблеї була готова змінити плани щоби підлаштуватися під літаки росіян. За це рішення проголосувало 92 депутати, проти – 68.

Через це змінилися також інші питання порядку денного. Зокрема, ухвалення нової санкційної процедури за грубі порушення принципів РЄ перенесли з вівторка на середу.

Тим часом, до редакції ЄвроПравди надійшло відео того, як один з представників РФ, Леонід Слуцький, "працював" на засіданні комітету ПАРЄ.

Нагадаємо, делегація РФ пригрозила покинути зимову сесію ПАРЄ у разі обмеження її повноважень в Асамблеї.

Про нинішню сесію читайте детальніше: "Зе-ПАРЄ: чи зможе українська команда не програти росіянам у Страсбурзі".