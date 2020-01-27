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ПАСЕ подстроила свой график под самолеты россиян

Понедельник, 27 января 2020, 17:15
ПАСЕ подстроила свой график под самолеты россиян

Парламентская ассамблея Совета Европы изменила свой график, чтобы удовлетворить просьбу главы российской делегации Петра Толстого; между тем другой представитель РФ Леонид Слуцкий заснул на заседании одного из органов ПАСЕ.

Об этом сообщает из Страсбурга корреспондент "Европейской правды".

Толстой обратился к депутатам ассамблеи с просьбой перепланировать повестку дня так, чтобы перенести с четверга на среду вопрос о полномочиях нескольких национальных делегаций.

Как сообщала "Европейская правда", в понедельник утром ПАСЕ "завалили" обжалованиями полномочий нацделегаций. Кроме ожидаемого протеста Украины и ее партнеров по поводу полномочий россиян, депутаты поставили под сомнение полномочия делегаций сразу 8 государств по процедурным основаниям, в основном - формальным.

Секретариат ассамблеи запланировал голосование по этим вопросам на четверг, поскольку не имел возможности обработать такое количество обжалований раньше.

Однако это вызвало протесты россиян. Как выяснилось, они не планировали работать в ПАСЕ до конца сессии. Поэтому Петр Толстой попросил ассамблею перепланировать работу, чтобы решить важные вопросы, пока они на месте. "К сожалению, в среду большая часть нашей делегации уедет. Чтобы рассмотрение вопроса о полномочиях не было политизировано, я прошу провести их рассмотрение не в четверг, а раньше", - обратился он.

В практике ПАСЕ до сих пор не было подобных перепланировок, и президент ПАСЕ Хендрик Дамс сообщил Толстого и других коллег, что "сделать это (перепланировку) практически нереально", но был обязан поставить вопрос на голосование. Однако, как оказалось, большинство членов ассамблеи было готово изменить планы, чтобы подстроиться под самолеты россиян. За это решение проголосовали 92 депутата, против - 68.

Из-за этого поменялись и другие вопросы повестки дня. В частности, принятие новой санкционной процедуры за грубые нарушения принципов СЕ перенесли со вторника на среду.

Между тем, в редакцию ЕвроПравды поступило видео того, как один из представителей РФ, Леонид Слуцкий, "работал" на заседании комитета ПАСЕ.

Темы: ПАСЕРосcия
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