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На Донбасі бойовики стріляють із забороненої зброї – штаб ООС

Понеділок, 27 січня 2020, 17:27
На Донбасі бойовики стріляють із забороненої зброї – штаб ООС

Упродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації 9 разів порушили режим припинення вогню, використовуючи заборонену зброю.

Джерело: вечірнє зведення штабу ООС

Дослівно: "Противник обстріляв позиції українських військових із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї… Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає".

Деталі: Неподалік населеного пункту Піски ворог відкривав вогонь із гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

Двічі ворог стріляв поруч із Новотроїцьким – із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Поблизу Лебединського противник випустив 9 мін калібру 82 мм, а також застосовував гранатомети різних систем та іншої стрілецької зброї.

Неподалік Майорського ворог застосовував гранатомети різних систем, в районі Кіндрашівки Нової стріляв з міномету 82-мм міномету, поряд з Південним – із гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Поблизу населеного пункту Новотошківське противник випустив 5 мін забороненого Мінськими угодами 120-мм калібру.

Українська правда

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Теми: Донбасвійна
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