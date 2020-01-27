На Донбассе боевики стреляют из запрещенного оружия – штаб ООС

В течение суток вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня, используя запрещенное оружие.

Источник: вечерняя сводка штаба ООС

Дословно: "Противник обстрелял позиции украинских военных из запрещенной Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия... Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет".

Детали: Неподалеку населенного пункта Пески враг открывал огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Дважды враг стрелял рядом с Новотроицким - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вблизи Лебединского противник выпустил 9 мин калибра 82 мм, а также применял гранатометы различных систем и другого стрелкового оружия.

Неподалеку Майорского враг применял гранатометы различных систем, в районе Кондрашовки Новой стрелял из миномета 82-мм миномета, рядом с Пивденным - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Вблизи населенного пункта Новотошковское противник выпустил 5 мин запрещенного Минскими соглашениями 120-мм калибра.