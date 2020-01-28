Обвинувачення у справі вбивства журналіста Сергієнка направили до суду

Офіс генерального прокурора направив до суду обвинувальний акт у справі вбивства у 2014 році учасника Євромайдану, журналіста Василя Сергієнка.

Джерело: пресслужба ОГП

Деталі: Обвинувальний акт щодо особи за фактом проникнення у помешкання Сергієнка, звідки його було викрадено та в подальшому вбито, скерували до суду 24 січня.

Також зазначеному громадянину інкримінують участь у злочинній організації, що діяла з листопада 2013 по липень 2015 на території Київської та Черкаської областей.

Досудове розслідування здійснювало Державне бюро розслідувань.

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