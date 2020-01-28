Обвинувачення у справі вбивства журналіста Сергієнка направили до суду
Офіс генерального прокурора направив до суду обвинувальний акт у справі вбивства у 2014 році учасника Євромайдану, журналіста Василя Сергієнка.
Джерело: пресслужба ОГП
Деталі: Обвинувальний акт щодо особи за фактом проникнення у помешкання Сергієнка, звідки його було викрадено та в подальшому вбито, скерували до суду 24 січня.
Також зазначеному громадянину інкримінують участь у злочинній організації, що діяла з листопада 2013 по липень 2015 на території Київської та Черкаської областей.
Досудове розслідування здійснювало Державне бюро розслідувань.
Передісторія:
- У червні суд відпустив під домашній арешт фігурантів справи про вбивство журналіста Василя Сергієнка Романа Недибалюка і Віктора Горбенка. Пізніше суд у Черкаській області відпустив із СІЗО під домашній арешт Вадима Мельника, якого обвинувачують в організації вбивства журналіста, учасника Євромайдану Василя Сергієнка.
- Журналіста та громадського активіста Василя Сергієнка було викрадено у м.Корсунь-Шевченківський Черкаської області у дворі власного помешкання. Наступного дня його тіло знайшли у лісі в Корсунь-Шевченківському районі закатованим, з пакетом на голові, з численними ножовими пораненнями, закутим у наручники.
- В організації викрадення, катуванні та вбивстві Сергієнка підозрюють Вадима Мельника, Володимира Воронкова, Віктора Горбенка, Валентина Завражина, Максима Русіна та Романа Недибалюка, яких затримували впродовж 2015-2017 років.
- У липні 2017 року прокуратура Черкаської області затвердила і направила до суду обвинувальний акт стосовно організатора та одного з виконавців викрадення і вбивства.