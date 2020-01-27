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Обвинувачення у справі вбивства журналіста Сергієнка направили до суду

Понеділок, 27 січня 2020, 23:15
Обвинувачення у справі вбивства журналіста Сергієнка направили до суду

Офіс генерального прокурора направив до суду обвинувальний акт у справі вбивства у 2014 році учасника Євромайдану, журналіста Василя Сергієнка.

Джерело: пресслужба ОГП

Деталі: Обвинувальний акт щодо особи за фактом проникнення у помешкання Сергієнка, звідки його було викрадено та в подальшому вбито, скерували до суду 24 січня. 

Також зазначеному громадянину інкримінують участь у злочинній організації, що діяла з листопада 2013 по липень 2015 на території Київської та Черкаської областей. 

Досудове розслідування здійснювало Державне бюро розслідувань. 

Передісторія:

  • У червні суд відпустив під домашній арешт фігурантів справи про вбивство журналіста Василя Сергієнка Романа Недибалюка і Віктора Горбенка. Пізніше суд у Черкаській області відпустив із СІЗО під домашній арешт Вадима Мельника, якого обвинувачують в організації вбивства журналіста, учасника Євромайдану Василя Сергієнка.
  • Журналіста та громадського активіста Василя Сергієнка було викрадено у м.Корсунь-Шевченківський Черкаської області у дворі власного помешкання. Наступного дня його тіло знайшли у лісі в Корсунь-Шевченківському районі закатованим, з пакетом на голові, з численними ножовими пораненнями, закутим у наручники. 
  • В організації викрадення, катуванні та вбивстві Сергієнка підозрюють Вадима Мельника, Володимира Воронкова, Віктора Горбенка, Валентина Завражина, Максима Русіна та Романа Недибалюка, яких затримували впродовж 2015-2017 років.
  • У липні 2017 року прокуратура Черкаської області затвердила і направила до суду обвинувальний акт стосовно організатора та одного з виконавців викрадення і вбивства.

Українська правда

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Теми: МайдансудГенпрокуратуравбивство
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