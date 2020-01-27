Обвинение по делу убийства журналиста Сергиенко направили в суд

Офис генерального прокурора направил в суд обвинительный акт касательно подозреваемого по делу убийства в 2014 году участника Евромайдана, журналиста Василия Сергиенко.

Источник: пресс-служба ОГП

Детали: Обвинительный акт в отношении лица по факту проникновения в жилище Сергиенко, откуда он был похищен и в дальнейшем убит, направили в суд 24 января.

Также указанном гражданину инкриминируют участие в преступной организации, действовавшей с ноября 2013 по июль 2015 на территории Киевской и Черкасской областей.

Досудебное расследование осуществляло Государственное бюро расследований.

Предыстория: