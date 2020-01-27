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Обвинение по делу убийства журналиста Сергиенко направили в суд

Понедельник, 27 января 2020, 23:15
Обвинение по делу убийства журналиста Сергиенко направили в суд

Офис генерального прокурора направил в суд обвинительный акт касательно подозреваемого по делу убийства в 2014 году участника Евромайдана, журналиста Василия Сергиенко.

Источник: пресс-служба ОГП

Детали: Обвинительный акт в отношении лица по факту проникновения в жилище Сергиенко, откуда он был похищен и в дальнейшем убит, направили в суд 24 января.

Также указанном гражданину инкриминируют участие в преступной организации, действовавшей с ноября 2013 по июль 2015 на территории Киевской и Черкасской областей.

Досудебное расследование осуществляло Государственное бюро расследований.

Предыстория:

  • В июне суд отпустил под домашний арест фигурантов дела об убийстве журналиста Василия Сергиенко Романа Недибалюка и Виктора Горбенко. Позже суд в Черкасской области отпустил из СИЗО под домашний арест Вадима Мельника, которого обвиняют в организации убийства журналиста, участника Евромайдана Василия Сергиенко.
  • Журналист и общественный активист Василий Сергиенко был похищен в Корсунь-Шевченковский Черкасской области во дворе собственного дома. На следующий день его тело нашли в лесу в Корсунь-Шевченковском районе со следами пыток, с пакетом на голове, с многочисленными ножевыми ранениями, закованным в наручники.
  • В организации похищения, пытках и убийстве Сергиенко подозревают Вадима Мельника, Владимира Воронкова, Виктора Горбенко, Валентина Завражина, Максима Русина и Романа Недибалюка, которых задерживали в течение 2015-2017 годов.
  • В июле 2017 года прокуратура Черкасской области утвердила и направила в суд обвинительный акт в отношении организатора и одного из исполнителей похищения и убийства.

Украинская правда
Темы: МайдансудГенпрокуратураубийство
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