Верховний суд США дозволив адміністрації президента Дональда Трампа обмежити видачу грін-карт (дозволів на проживання) іммігрантам.

Джерело: "Голос Америки"

Деталі: Цим рішенням суд дозволив адміністрації запровадити правило, за яким певним категоріям іммігрантів можуть відмовити у видачі грін-карти. Йдеться про тих, хто потенційно може залежати від соціальної допомоги Штатів.

"За" висловились п’ять суддів проти чотирьох.

Таким чином, втілювати нову імміграційну політику адміністрації Трампа буде дозволено по всій країні, крім штату Іллінойс, де рішення суду нижчої інстанції залишається в силі.