Суд разрешил администрации Трампа усложнить выдачу грин-карт

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Вторник, 28 января 2020, 01:37

Верховный суд США разрешил администрации президента Дональда Трампа ограничить выдачу грин-карт (вида на жительство) иммигрантам.

Источник: "Голос Америки"

Детали: Этим решением суд разрешил администрации ввести правило, согласно которому определенным категориям иммигрантов могут отказать в выдаче грин-карты. Речь идет о тех, кто потенциально может зависеть от социальной помощи Штатов.

"За" высказались пять судей против четырех.

Таким образом, воплощать новую иммиграционную политику администрации Трампа будет разрешено по всей стране, кроме штата Иллинойс, где решение суда низшей инстанции остается в силе.

Украинская правда
Темы: США


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