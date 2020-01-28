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Милованов: "Інвестиційна няня"– це про угоду з державою 

Вівторок, 28 січня 2020, 01:25
Милованов: Інвестиційна няня– це про угоду з державою 

Міністр економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов розповів, що проєкт "інвестиційна няня" дозволить інвесторам укладати угоди із Кабміном, який представляє державу та може відповідати у міжнародних судах, якщо порушить умови договору. 

Джерело: Милованов в ефірі "Свобода слова" на ICTV

Пряма мова: "Інвестиційна няня – це дійсно конкретний буде менеджер, "опікун" інвестора.

Але більш важливо тут, що при такому обсязі інвестицій, уряд буде мати право заключати пряму угоду з інвестором від імені держави про певні умови. Ці умови можуть бути дуже різні: гарантії, наприклад, пропускної спроможності через порти  чи податкові пільги.

Деталі: За словами міністра, така пропозиція поширюється і на тих інвесторів, які до цього вкладали кошти в українську економіку. Для вирахування обсягів попередніх вливань будуть використовувати певні формули та коефіцієнти. 

"Інвестиційна няня – це про право підписати угоду. Сьогодні закон не дозволяє робити Кабміну окрему угоду", – додав Милованов. Він порівняв такі угоди із тими, що уряд підписує із Міжнародним валютним фондом ( хоча останній видає позики – УП)

Важливим пунктом для співпраці із великими інвесторами є можливість для них звертатись до міжнародних арбітражів для вирішення спорів. 

На думку міністра, це допоможе уникнути проблеми недовіри до українського правосуддя. 

Нагадаємо:

  • Президент України Володимир Зеленський заявив, що інвесторам, які приватизують одне з виставлених на продаж держпідприємств, купивши його за понад 10 млн доларів, держава надаватиме податкові канікули на 5 років.
  • Крім цього, Зеленський заявив, що з тими інвесторами, які вкладуть в Україні понад 100 млн доларів, держава укладатиме додаткові договори, відповідно до яких за кожним таким інвестором закріплять персонального радника.
  • Прем’єр-міністр Олексій Гончарук повідомив, що Кабмін планує надавати персональних менеджерів ("інвестиційних нянь") не лише новим інвесторам, які вкладуть в економіку більше 100 мільйонів доларів, а й тим, які вже працюють в Україні, зокрема, і великим українським інвесторам.

Ольга Гетьманець, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: економікаінвестиціїМиловановКабінет міністрів
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