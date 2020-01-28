Милованов: "Інвестиційна няня"– це про угоду з державою 

Міністр економіки, торгівлі та сільського господарства розповів Тимофій Милованов, що проєкт "інвестиційна няня" дозволить інвесторам укладати угоди із Кабміном, який представляє державу та може відповідати у міжнародних судах, якщо порушить умови договору.

Джерело: Милованов в ефірі "Свобода слова" на ICTV

Пряма мова: "Інвестиційна няня – це дійсно конкретний буде менеджер, "опікун" інвестора.

Але більш важливо тут, що при такому обсязі інвестицій, уряд буде мати право заключати пряму угоду з інвестором від імені держави про певні умови. Ці умови можуть бути дуже різні: гарантії, наприклад, пропускної спроможності через порти чи податкові пільги.

Деталі: За словами міністра, така пропозиція поширюється і на тих інвесторів, які до цього вкладали кошти в українську економіку. Для вирахування обсягів попередніх вливань будуть використовувати певні формули та коефіцієнти.

"Інвестиційна няня – це про право підписати угоду. Сьогодні закон не дозволяє робити Кабміну окрему угоду", – додав Милованов. Він порівняв такі угоди із тими, що уряд підписує із Міжнародним валютним фондом ( хоча останній видає позики – УП)

Важливим пунктом для співпраці із великими інвесторами є можливість для них звертатись до міжнародних арбітражів для вирішення спорів.

На думку міністра, це допоможе уникнути проблеми недовіри до українського правосуддя.

Нагадаємо: