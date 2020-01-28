У Харкові трамвай смертельно поранив пішохода

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Вівторок, 28 січня 2020, 03:09

У Харкові трамвай скоїв наїзд на пішохода. Від отриманих травм чоловік помер. 

Джерело: відділ комунікацій поліції Харківської області

Дослівно: "27 січня о 17:50 біля будинку на проспекті Тракторобудівників трамвай № 23 скоїв наїзд на невстановленого пішохода, якому на вигляд 40-50 років."

Деталі: На місце події виїжджала слідчо-оперативна група та патрульна поліція. Наразі слідчий вирішує питання щодо кваліфікації даного факту за Кримінальним кодексом. 

Особа загиблого та обставини події встановлюються.

Українська правда
Теми: Харків ДТП поліція


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