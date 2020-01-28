У Харкові трамвай смертельно травмував пішохода
Вівторок, 28 січня 2020, 02:09
У Харкові трамвай скоїв наїзд на пішохода. Від отриманих травм чоловік помер.
Джерело: відділ комунікацій поліції Харківської області
Дослівно: "27 січня о 17:50 біля будинку на проспекті Тракторобудівників трамвай № 23 скоїв наїзд на невстановленого пішохода, якому на вигляд 40-50 років."
Деталі: На місце події виїжджала слідчо-оперативна група та патрульна поліція. Наразі слідчий вирішує питання щодо кваліфікації даного факту за Кримінальним кодексом.
Особа загиблого та обставини події встановлюються.
Українська правда