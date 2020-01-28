У Харкові трамвай скоїв наїзд на пішохода. Від отриманих травм чоловік помер.

Джерело: відділ комунікацій поліції Харківської області

Дослівно: "27 січня о 17:50 біля будинку на проспекті Тракторобудівників трамвай № 23 скоїв наїзд на невстановленого пішохода, якому на вигляд 40-50 років."

Деталі: На місце події виїжджала слідчо-оперативна група та патрульна поліція. Наразі слідчий вирішує питання щодо кваліфікації даного факту за Кримінальним кодексом.

Особа загиблого та обставини події встановлюються.