В Харькове трамвай смертельно ранил пешехода

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Вторник, 28 января 2020, 03:09

В Харькове трамвай совершил смертельный наезд на пешехода. От полученных травм мужчина скончался.

Источник: отдел коммуникаций полиции Харьковской области

Дословно: "27 января в 17:50 у дома на проспекте Тракторостроителей трамвай № 23 совершил наезд на неустановленного пешехода, которому на вид 40-50 лет."

Детали: На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа и патрульная полиция. Сейчас следователь решает вопрос о квалификации данного факта по Уголовному кодексу.

Личность погибшего и обстоятельства происшествия устанавливаются.

Украинская правда
Темы: Харьков ДТП полиция


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