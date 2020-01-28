В Харькове трамвай совершил смертельный наезд на пешехода. От полученных травм мужчина скончался.

Источник: отдел коммуникаций полиции Харьковской области

Дословно: "27 января в 17:50 у дома на проспекте Тракторостроителей трамвай № 23 совершил наезд на неустановленного пешехода, которому на вид 40-50 лет."

Детали: На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа и патрульная полиция. Сейчас следователь решает вопрос о квалификации данного факта по Уголовному кодексу.

Личность погибшего и обстоятельства происшествия устанавливаются.