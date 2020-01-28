В Харькове трамвай смертельно ранил пешехода
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Вторник, 28 января 2020, 03:09
В Харькове трамвай совершил смертельный наезд на пешехода. От полученных травм мужчина скончался.
Источник: отдел коммуникаций полиции Харьковской области
Дословно: "27 января в 17:50 у дома на проспекте Тракторостроителей трамвай № 23 совершил наезд на неустановленного пешехода, которому на вид 40-50 лет."
Детали: На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа и патрульная полиция. Сейчас следователь решает вопрос о квалификации данного факта по Уголовному кодексу.
Личность погибшего и обстоятельства происшествия устанавливаются.
Украинская правда
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