У справи Майдану повернули попередній склад прокурорів

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка повернув попередній склад прокурорів у справах злочинів проти учасників "Революції гідності": Олексія Донського, Ігоря Земського, Яніса Симонова.

Джерело: Адвокатська дорадча група, Hromadske

Дослівно: "Добрі новини з Офісу генерального прокурора. Змінено групу прокурорів у справі по вбивствам на вул. Інститутській 20.02.2014 р.

Після задоволення відводу фейковим прокурорам 14.01.2020 Святошинським районним судом, Генеральний прокурор 27.01.2020 своєю постановою повернув "оригінальний" склад групи прокурорів - Олексія Донського, Ігоря Земского, Яніса Симонова і підсилив групу".

Деталі: При цьому Апеляційний суд відмовив у відкритті провадження за апеляційною скаргою захисників "беркутівців" на ухвалу Святошинського райсуду про відвід "фейкових прокурорів". Така ухвала про відвід не оскаржується.

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