Україна запровадить тимчасовий безвіз для британців після Brexit

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Вівторок, 28 січня 2020, 10:33

Президент України Володимир Зеленський 31 січня підпише указ, яким запровадить безвізовий режим для громадян Великої Британії терміном на один рік.

Про це йдеться у статті "Безвіз після Brexit: чому Україна поновить безвізовий режим для Британії лише на рік".

Безвізовий в’їзд британців до України був запроваджений ще у 2005 році. Але ця норма перестане діяти з 1 лютого, коли Британія вийде з ЄС.

Рішення президента Зеленського ще не оголошене, але воно вже ухвалене. Кілька разів, на різних рівнях, про нього повідомили британській стороні. А зважаючи на те, що до Brexit лишаються лічені дні – воно вже не повинно змінитися.

"Британські подорожуючі не постраждають. Очікується, що у день виходу Британії з ЄС Зеленський підпише указ, яким запровадить безвіз строком на один рік. Продовження цього терміну можливе, але воно не може бути нескінченним", - йдеться у статті.

Зазначається, що умови такого продовження в указі не прописані, але Лондон про них знає: має початися хоч якийсь рух до візового спрощення чи лібералізації.

Україна прагне отримати від Британії план дій щодо візової лібералізації на кшталт того, який ми мали з ЄС.

Теми: Brexit візи ЄС


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