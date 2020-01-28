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Украина введет временный безвиз для британцев после Brexit

Вторник, 28 января 2020, 09:33

Президент Украины Владимир Зеленский 31 января подпишет указ, которым введет безвизовый режим для граждан Великобритании сроком на один год.

Об этом говорится в статье "Безвиз после Brexit: почему Украина возобновит безвизовый режим для Британии только на год".

Безвизовый въезд для британцев в Украину был введен еще в 2005 году. Но эта норма перестанет действовать с 1 февраля, когда Великобритания выйдет из ЕС.

Решение президента Зеленского еще не объявлено, но оно уже принято. Несколько раз, на разных уровнях, о нем сообщили британской стороне. А учитывая то, что до Brexit остаются считанные дни - оно уже не должно измениться.

"Британские путешественники не пострадают. Ожидается, что в день выхода Британии из ЕС Зеленский подпишет указ, которым введет безвиз сроком на один год. Продление этого срока возможно, но оно не может быть бесконечным", - говорится в статье.

Отмечается, что условия такого продления в указе не прописаны, но Лондон о них знает: должно начаться хоть какое-то движение к визовому упрощению или либерализации.

Украина стремится получить от Британии план действий по визовой либерализации наподобие того, который у нас был с ЕС.

"Украинская правда" в Threads

Темы: BrexitвизыЕС
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