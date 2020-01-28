У харківському метро затримали чоловіка з гранатою у кишені

Поліцейські у харківському метрополітені вилучили у кишені чоловіка гранату Ф-1.

Джерело: пресслужба Нацполіції

Дослівно: "Працівники відділу поліції в метрополітені виявили боєприпас у 39-річного мешканця смт Васіщеве у вестибюлі станції метро "Майдан Конституції".

Деталі: Подія сталася пізно ввечері 27 січня. Попередньо у чоловіка вилучили гранату Ф-1, її направили на експертизу.

За цим фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) ККУ.

Санкція статті передбачає від 3 до 7 років позбавлення волі.

Наразі встановлюються місце придбання та мета зберігання боєприпасу.

Вирішується питання обрання йому запобіжного заходу.