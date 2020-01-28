Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У харківському метро затримали чоловіка з гранатою у кишені

Вівторок, 28 січня 2020, 09:48
У харківському метро затримали чоловіка з гранатою у кишені

Поліцейські у харківському метрополітені вилучили у кишені чоловіка гранату Ф-1.

Джерело: пресслужба Нацполіції

Дослівно: "Працівники відділу поліції в метрополітені виявили боєприпас у 39-річного мешканця смт Васіщеве у вестибюлі станції метро "Майдан Конституції".

Деталі: Подія сталася пізно ввечері 27 січня. Попередньо у чоловіка вилучили гранату Ф-1, її направили на експертизу.

За цим фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) ККУ.

 

Санкція статті передбачає від 3 до 7 років позбавлення волі.

Наразі встановлюються місце придбання та мета зберігання боєприпасу.

Вирішується питання обрання йому запобіжного заходу.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: зброяметроХарківполіція
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Усі новини...
зброя
500 днів великої війни, просування під Бахмутом, зброя від Болгарії та Чехії – головне про війну за тиждень
У Пентагоні пояснили, чому надають Україні касетні снаряди попри загрозу цивільним
Резніков показав шведські БМП, які прибули в Україну 
Останні новини
03:30
У США Сенат схвалив оборонний бюджет на рекордні $886 млрд
02:46
Росіяни заявили про збиття безпілотника, який нібито "летів на Москву"
02:20
Боррель після Різдва збирається в Україну
01:48
фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання
01:36
Зеленський поговорив телефоном з президентом Європейської ради Мішелем
00:58
"Шахтар" програв "Порту" і вилетів з Ліги чемпіонів
00:42
Байден і Білий дім продовжують спонукати Конгрес ухвалити пакет з підтримкою України – Кірбі
00:24
Болгарія зробила перший крок до скасування винятку із санкцій ЄС проти РФ
00:05
ОновленоРосіяни запускали ударні БпЛА, також була ракетна небезпека в кількох областях
23:26
Bloomberg: Байден запропонував зміни, які підвищують шанси на допомогу Україні
Усі новини...
Реклама: