В харьковском метро задержали мужчину с гранатой в кармане

886 просмотров
Вторник, 28 января 2020, 10:48

Полицейские в харьковском метрополитене изъяли в кармане мужчины гранату Ф-1.

Источник: пресс-служба Нацполиции

Дословно: "Сотрудники отдела полиции в метрополитене обнаружили боеприпас в 39-летнего жителя пгт Васищево в вестибюле станции метро "Площадь Конституции".

Детали: Событие произошло поздно вечером 27 января. Предварительно у мужчины изъяли гранату Ф-1, ее направили на экспертизу.

По данному факту правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК.

 

Санкция статьи предусматривает от 3 до 7 лет лишения свободы.

Устанавливаются место приобретения и цель хранения боеприпаса.

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Украинская правда
Темы: оружие метро Харьков полиция


powered by lun.ua
Материалы по теме
Китай подвинул Россию и стал вторым производителем оружия в мире - SIPRI 27 января 2020, 15:42
СБУ: Во Львове было 11 обысков из-за хищения военного оборудования 27 января 2020, 10:11
В столичном Гидропарке устроили стрельбу: двое раненых 26 января 2020, 15:23
Все новости
Главные новости
Мать убитой Окуевой: У следствия есть записи, на которых обсуждают плату киллеру
В дела Майдана вернули прежний состав прокуроров
В провинции Хубэй от коронавируса умерли более 100 человек
Дело MH17: как минимум один подозреваемый готов давать показания на суде в Гааге
Все новости
читай!

5 книг о выдающихся личностях, которые вдохновляют

Опыт

Как скролить соцсети с пользой

психология

Без разводов: что может спасти отношения

Поиск по сайту
Архив
Весь архів