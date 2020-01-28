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В харьковском метро задержали мужчину с гранатой в кармане

Вторник, 28 января 2020, 09:48
В харьковском метро задержали мужчину с гранатой в кармане

Полицейские в харьковском метрополитене изъяли в кармане мужчины гранату Ф-1.

Источник: пресс-служба Нацполиции

Дословно: "Сотрудники отдела полиции в метрополитене обнаружили боеприпас в 39-летнего жителя пгт Васищево в вестибюле станции метро "Площадь Конституции".

Детали: Событие произошло поздно вечером 27 января. Предварительно у мужчины изъяли гранату Ф-1, ее направили на экспертизу.

По данному факту правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК.

 

Санкция статьи предусматривает от 3 до 7 лет лишения свободы.

Устанавливаются место приобретения и цель хранения боеприпаса.

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Украинская правда
Темы: оружиеметроХарьковполиция
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