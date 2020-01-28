У середу погода має всі шанси отримати категорію "какабеки" – синоптик

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Вівторок, 28 січня 2020, 11:10

У середу, 29 січня, атмосферні фронти зумовлять в Україні ускладнення погоди. По всій території країни пройдуть дощі, подекуди з мокрим снігом.

Джерело: Facebook-сторінка синоптика Наталі Діденко, Укргідрометцентр

Дослівно: "У зв`язку із зниженням температури повітря на Заході, а також у Вінницькій та Житомирській областях, випадатиме переважно мокрий сніг, місцями налипання мокрого снігу.
У цих напрямках дорога може бути складною.

З`явиться сильний, до штормових поривів, вітер. Південного напрямку…

Словом, погода завтра має всі шанси отримати категорію "какибеки".

 

Деталі: За словами синоптика, температура повітря протягом середи очікується в межах 0+4 градусів, на Півдні +4+8 градусів, у Криму +6+10 градусів.

У Києв також пройдуть дощі, ввечері дощ може переходити у мокрий сніг. Вітер посилиться до сильного. Температура повітря 0+2 градуси.

 

Українська правда
Теми: погода Україна


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