В среду погода имеет все шансы получить категорию "какабеки" – синоптик
В среду, 29 января, атмосферные фронты обусловят в Украине осложнение погоды. По всей территории страны пройдут дожди, местами с мокрым снегом.
Источник: Facebook-страница синоптика Натальи Диденко, Укргидрометцентр
Дословно: "В связи со снижением температуры воздуха на Западе, а также в Винницкой и Житомирской областях, будет выпадать преимущественно мокрый снег, местами налипание мокрого снега.
В этих направлениях дорога может быть сложной. Появится сильный, до штормовых порывов, ветер. Южного направления...
Словом, погода завтра имеет все шансы получить категорию "какибеки".
Детали: По словам синоптика, температура воздуха среды ожидается в пределах 0+4 градусов, на юге +4+8 градусов, в Крыму +6+10 градусов.
В Киеве также пройдут дожди, вечером дождь может переходить в мокрый снег. Ветер усилится до сильного. Температура воздуха 0+2 градуса.