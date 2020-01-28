В среду погода имеет все шансы получить категорию "какабеки" – синоптик

811 просмотров
Вторник, 28 января 2020, 11:10

В среду, 29 января, атмосферные фронты обусловят в Украине осложнение погоды. По всей территории страны пройдут дожди, местами с мокрым снегом.

Источник: Facebook-страница синоптика Натальи Диденко, Укргидрометцентр

Дословно: "В связи со снижением температуры воздуха на Западе, а также в Винницкой и Житомирской областях, будет выпадать преимущественно мокрый снег, местами налипание мокрого снега.

В этих направлениях дорога может быть сложной. Появится сильный, до штормовых порывов, ветер. Южного направления...

Словом, погода завтра имеет все шансы получить категорию "какибеки".

 

Детали: По словам синоптика, температура воздуха среды ожидается в пределах 0+4 градусов, на юге +4+8 градусов, в Крыму +6+10 градусов.

В Киеве также пройдут дожди, вечером дождь может переходить в мокрый снег. Ветер усилится до сильного. Температура воздуха 0+2 градуса.

 

Украинская правда
Темы: погода Украина


powered by lun.ua
Материалы по теме
Синоптики предупреждают о туманном вторнике 27 января 2020, 14:22
К концу января Украину припорошит мокрым снегом, хоть и без мороза 27 января 2020, 09:08
В одном из крупнейших городов Бразилии за сутки выпало 171 мм осадков, что является самым высоким показателем за 110 лет 26 января 2020, 02:53
Все новости
Главные новости
Мать убитой Окуевой: У следствия есть записи, на которых обсуждают плату киллеру
В дела Майдана вернули прежний состав прокуроров
В провинции Хубэй от коронавируса умерли более 100 человек
Дело MH17: как минимум один подозреваемый готов давать показания на суде в Гааге
Все новости
читай!

5 книг о выдающихся личностях, которые вдохновляют

Опыт

Как скролить соцсети с пользой

психология

Без разводов: что может спасти отношения

Поиск по сайту
Архив
Весь архів