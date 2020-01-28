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В среду погода имеет все шансы получить категорию "какабеки" – синоптик

Вторник, 28 января 2020, 10:10
В среду погода имеет все шансы получить категорию какабеки – синоптик

В среду, 29 января, атмосферные фронты обусловят в Украине осложнение погоды. По всей территории страны пройдут дожди, местами с мокрым снегом.

Источник: Facebook-страница синоптика Натальи Диденко, Укргидрометцентр

Дословно: "В связи со снижением температуры воздуха на Западе, а также в Винницкой и Житомирской областях, будет выпадать преимущественно мокрый снег, местами налипание мокрого снега.

В этих направлениях дорога может быть сложной. Появится сильный, до штормовых порывов, ветер. Южного направления...

Словом, погода завтра имеет все шансы получить категорию "какибеки".

 

Детали: По словам синоптика, температура воздуха среды ожидается в пределах 0+4 градусов, на юге +4+8 градусов, в Крыму +6+10 градусов.

В Киеве также пройдут дожди, вечером дождь может переходить в мокрый снег. Ветер усилится до сильного. Температура воздуха 0+2 градуса.

 

Украинская правда

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Темы: погодаУкраина
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