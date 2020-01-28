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В ПАРЄ хочуть покарати Польщу за судову реформу та відновити моніторинг

Вівторок, 28 січня 2020, 11:08

Парламентська асамблея Ради Європи почала розгляд питання, яке може відновити моніторингову процедуру щодо Польщі, що уперше в історії станеться з державою-членом ЄС.

Про це повідомляє зі Страсбурга кореспондент "Європейської правди".

Предметом розгляду стала судова реформа яку Польща розпочала ще наприкінці 2015 року, після зміни влади у державі. Ці дії Варшави неодноразово критикували в Брюсселі, її реформу визнала недемократичною Венеціанська комісія. ПАРЄ у той період також почала вивчення даного питання, але через кількаразову зміну доповідачів робота затягнулася.

Проєкт, винесений на розгляд ПАРЄ на нинішній сесії, є досить жорстким, він звинувачує польську партію влади, Право і Справедливість (ПіС), у порушенні принципів демократії, впливі на суди тощо. Однак, за інформацією ЄвроПравди, його планують зробити ще жорсткішим.

Моніторинговий комітет, який у вівторок розглядає проєкт рішення, за даними джерел ЄП, підтримав правку, яка пропонує запровадити щодо Польщі процедуру моніторингу, яка діє щодо держав, що наразі не виконують умови свого членства у Раді Європі.

Якщо це станеться, Польща стане першою державою-членом ЄС яка перебуває під моніторингом. Зараз під моніторингом перебувають 10 держав: Азербайджан, Албанія, Боснія і Герцеговина, Вірменія, Грузія, Молдова, Російська Федерація, Сербія, Туреччина (повернулася під моніторинг рік тому) та Україна.

Наразі неможливо прогнозувати, чи буде рішення про відновлення моніторингу підтримане у залі. В комітеті його затвердили за невеликою перевагою голосів, стверджують джерела ЄП.

"Українська правда" у Threads

Теми: ПАРЄПольща
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