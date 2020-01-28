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В ПАСЕ хотят наказать Польшу за судебную реформу и восстановить мониторинг

Вторник, 28 января 2020, 11:08

Парламентская ассамблея Совета Европы начала рассмотрение вопроса, который может восстановить мониторинговую процедуру в отношении Польши, что впервые в истории произойдет с государством-членом ЕС.

Об этом сообщает из Страсбурга корреспондент "Европейской правды".

Предметом рассмотрения стала судебная реформа которую Польша начала еще в конце 2015 года, после смены власти в государстве. Эти действия Варшавы неоднократно критиковали в Брюсселе, ее реформу признала недемократическим Венецианская комиссия. ПАСЕ в тот период также начала изучение данного вопроса, но через неоднократную смену докладчиков работа затянулась.

Проект, вынесенный на рассмотрение ПАСЕ на нынешней сессии, является достаточно жестким, он обвиняет польскую партию власти, Право и Справедливость (ПиС), в нарушении принципов демократии, влиянии на суды и тому подобном. Однако, по информации ЕвроПравды, его планируют сделать еще жестче.

Мониторинговый комитет, который во вторник рассматривает проект решения, по данным источников ЕП, поддержал поправку, которая предлагает ввести в отношении Польши процедуру мониторинга, которая действует в отношении государств, которые пока не выполняют условия своего членства в Совете Европы.

Если это произойдет, Польша станет первым государством-членом ЕС находящимся под мониторингом. Сейчас под мониторингом находятся 10 государств: Азербайджан, Албания, Босния и Герцеговина, Армения, Грузия, Молдова, Российская Федерация, Сербия, Турция (вернулась под мониторинг год назад) и Украина.

Сейчас невозможно прогнозировать, будет ли решение о возобновлении мониторинга поддержано в зале. В комитете его утвердили за небольшим перевесом голосов, утверждают источники ЕП.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ПАСЕПольша
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