Заступник голови ДБР каже, що не має жодного стосунку до Януковича

Новопризначений заступник голови Державного бюро розслідувань Олександр Бабіков каже, що ніколи не був адвокатом президента-втікача Віктора Януковича і ніяк не може втручатися у розслідування справ Майдану.

Джерело: брифінг Бабікова 28 січня

Пряма мова: "Я не представляв права і інтереси Януковича. Тим паче у справах Майдану. Хтось із вас хоч раз з 2014 до 2020 року чув моє ім’я як адвоката, який надає йому правову допомогу?

Я задав питання, чи чули ви, що я представляв його інтереси упродовж цих 6 років? Жоден з вас не зміг відповісти на це питання, тому що я його інтереси не представляв, ніколи не був з ним знайомий і ніяких договірних стосунків з ним не укладав".

Деталі: За словами Бабікова, необхідно розуміти, як працює юридичний бізнес в Україні і як оцінювати ті документи, що гуляють в інтернеті.

Заступник голови ДБР розповів, що в адвокатських об’єднаннях зазвичай працює декілька адвокатів. У кожному провадженні є адвокат, який безпосередньо здійснює захист клієнта, розробляє стратегію захисту людини, з якою укладений договір адвокатським об’єднанням. Саме цей адвокат відвідує судові засідання і готує документи.

Але, за словами Бабікова, оскільки адвокати часто задіяні у суді, а КПК вимагає подачі значної кількості процесуальних документів в обмежені строки, то "інколи виникає необхідність підписати технічний документ у того адвоката, який перебуває на даний час в адвокатському об’єднанні".

Він додав, що журналістам показали "якісь огризки документів" і можуть показати ще низку документів по різних клієнтах, по яких він "навіть під тортурами не зможе пояснити, який вони стосунок мають" до його колишнього адвокатського об’єднання і яку він мав у них участь, бо це все "технічні документи".

На запитання, чи він читає, що підписує, Бабіков відповів, що читає.

Пізніше, коли журналіст зачитала рішення Печерського суду, де його прізвище було серед прізвищ інших захисників Януковича, Бабіков заявив, що його участь у тому засіданні була через те, що він "був адвокатом-початківцем" і його запросив більш досвідчений адвокат, щоб показати, як відбуваються подібні процеси.

Він також додав, що у даному випадку надав свою згоду не на захист Януковича, а на те, щоб "подивитися, як відбувається процес".

Крім того, Бабіков запевнив, що ніяк не може впливати на розслідування справ Майдану, бо ні директор ДБР, ні його перший заступник і заступник не є керівниками органу досудового розслідування. Крім того, закон "забороняє директору, його першому заступнику і заступнику втручатися в будь-який хід кримінальних проваджень, не передбачає права надавати вказівки у кримінальних провадженнях, спрямовувати досудове розслідування чи заслуховувати їх".

Бабіков також додав, що для того, щоб "не було ніяких інсинуацій, а досудове розслідування проводилось ефективно і всебічно", по справах Майдану утворили спеціальний підрозділ, підпорядкований безпосередньо директору ДБР.

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