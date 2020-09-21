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НАЗК заявляє про тиск з боку ДБР

Понеділок, 21 вересня 2020, 21:50
НАЗК заявляє про тиск з боку ДБР

Керівництво Державного бюро розслідувань намагається здійснювати тиск на Національне агентство з питань запобігання корупції через дії для вирішення конфлікту інтересів у керівників бюро Олександра Бабікова та Олександра Соколова, заявив голова НАЗК Олександр Новіков.

Джерело: голова НАЗК Новіков

Деталі: Пряма мова Новікова: "Конфлікт інтересів у заступника Директора ДБР Бабікова буде постійним. Єдиним заходом [для повного вирішення конфлікту інтересів] у цьому випадку може бути лише його звільнення з посади".

Деталі: Він надіслав лист до комітету Ради, у якому зазначається, що заступник директора ДБР та колишній адвокат експрезидента-втікача Віктора Януковича Бабіков працює в умовах потенційного конфлікту інтересів, здійснюючи керівництво ДБР, яке займається розслідуванням справ Майдану.

Новіков розповів, що НАЗК також внесло припис в. о. директора ДБР Соколову щодо ненадання працівниками ДБР інформації про конфлікт інтересів у нього та його заступника. Так, НАЗК має підстави вважати, що "Соколов не здійснив заходи з усунення конфлікту інтересів", нарахувавши премію та інші виплати самому собі.

Нагаадаємо: У березні НАЗК заявляло, що призначення Бабікова заступником директора ДБР могло викликати конфлікт інтересів, але він уже усунений.

Українська правда

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Теми: НАЗКДБРБабіков
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