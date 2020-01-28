ЄС вирішив розширити санкції за "вибори" в Криму

459 переглядів
Вівторок, 28 січня 2020, 12:57

Міністри ЄС 28 січня підтримали розширення санкцій, пов’язаних з анексією Криму Російською Федерацією.

Як повідомляє "Європейська правда", про це написав у Twitter брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк.

"Міністри ЄС вирішили додати 7 осіб до свого режиму санкцій щодо осіб/суб'єктів, відповідальних за підрив територіальної цілісності України. Всі пов'язані з Севастополем і Кримом та російськими виборами, які відбулися там у вересні. Зараз у списку є 177 осіб та 44 організації", - розповів він.

Йдеться про так званих губернаторів і членів виборчкому, причетних до виборів.

Раніше дипломатичні джерела повідомляли, що розширення санкцій блокував Кіпр, який у такий спосіб намагався примусити ЄС до жорсткіших санкцій проти Туреччини у зв’язку з буровими роботами в економічній зоні острова.

У вересні 2019 року ЄС ухвалив рішення про продовження санкцій проти 170 осіб і 44 компаній у зв’язку з анексією Криму на 6 місяців.

Теми: ЄС санкції Росія Крим вибори


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Україна запровадить тимчасовий безвіз для британців після Brexit 28 січня 2020, 10:33
Посли ЄС підтримали розширення санкцій за "вибори" в Криму – ЗМІ 27 січня 2020, 17:56
Коронавірус у Китаї: кілька країн ЄС евакуюють громадян 27 січня 2020, 11:51
Усі новини
Головні новини
Уряд змінив принцип формування ціни на газ для населення
Мати вбитої Окуєвої: Слідство має записи, на яких обговорюють плату кіллеру
У справи Майдану повернули попередній склад прокурорів
У провінції Хубей від коронавірусу померли більше 100 осіб
Усі новини
думка

Чи може вода бути небезпечною для організму

тест

Чи безпечно робити манікюр у вашого майстра

у топі

ТОП-30 найкращих мультфільмів усіх часів на думку критиків та глядачів