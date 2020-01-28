ЄС вирішив розширити санкції за "вибори" в Криму

Міністри ЄС 28 січня підтримали розширення санкцій, пов’язаних з анексією Криму Російською Федерацією.

Як повідомляє "Європейська правда", про це написав у Twitter брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк.

"Міністри ЄС вирішили додати 7 осіб до свого режиму санкцій щодо осіб/суб'єктів, відповідальних за підрив територіальної цілісності України. Всі пов'язані з Севастополем і Кримом та російськими виборами, які відбулися там у вересні. Зараз у списку є 177 осіб та 44 організації", - розповів він.

Йдеться про так званих губернаторів і членів виборчкому, причетних до виборів.

Раніше дипломатичні джерела повідомляли, що розширення санкцій блокував Кіпр, який у такий спосіб намагався примусити ЄС до жорсткіших санкцій проти Туреччини у зв’язку з буровими роботами в економічній зоні острова.

У вересні 2019 року ЄС ухвалив рішення про продовження санкцій проти 170 осіб і 44 компаній у зв’язку з анексією Криму на 6 місяців.