ЕС решил расширить санкции за "выборы" в Крыму

175 просмотров
Вторник, 28 января 2020, 12:57

Министры ЕС 28 января поддержали расширение санкций, связанных с аннексией Крыма Российской Федерацией.

Дополняется...

Темы: ЕС санкции Росcия Крым виборы


powered by lun.ua
Материалы по теме
Украина введет временный безвиз для британцев после Brexit 28 января 2020, 10:33
Послы ЕС поддержали расширение санкций за "выборы" в Крыму – СМИ 27 января 2020, 17:56
Коронавирус в Китае: несколько стран ЕС эвакуируют граждан 27 января 2020, 11:51
Все новости
Главные новости
Правительство изменило принцип формирования цены на газ для населения
Мать убитой Окуевой: У следствия есть записи, на которых обсуждают плату киллеру
В дела Майдана вернули прежний состав прокуроров
В провинции Хубэй от коронавируса умерли более 100 человек
Все новости
мнение

Что опаснее – лыжи или сноуборд?

ТаблоID

Главные события февраля, которые не стоит пропускать

Опыт

Как скролить соцсети с пользой

Поиск по сайту
Архив
Весь архів