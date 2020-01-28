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ЕС решил расширить санкции за "выборы" в Крыму

Вторник, 28 января 2020, 11:57

Министры ЕС 28 января поддержали расширение санкций, связанных с аннексией Крыма Российской Федерацией.

Как сообщает "Европейская правда", об этом написал в Twitter брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк.

"Министры ЕС решили добавить семь человек к своему режиму санкций в отношении лиц / субъектов, ответственных за подрыв территориальной целостности Украины. Все они связаны с Севастополем и Крымом и российскими выборами, которые состоялись там в сентябре. Сейчас в списке есть 177 человек и 44 организации", - рассказал он.

Речь идет о так называемых губернаторах и членах избиркома, причастных к выборам. Им запретят въезд в ЕС, а их активы в Европе будут заморожены.

Решение будет обнародовано в Официальном журнале ЕС, после чего оно вступит в силу.

Ранее дипломатические источники сообщали, что расширение санкций блокировал Кипр, который таким образом пытался принудить ЕС к более жестким санкциям против Турции в связи с буровыми работами в экономической зоне острова.

В сентябре 2019 года ЕС принял решение о продлении санкций против 170 человек и 44 компаний в связи с аннексией Крыма на шесть месяцев.

Темы: ЕСсанкцииРосcияКрымвиборы
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