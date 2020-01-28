Зеленский рассказал, как Украина забыла о Каденюке: Нам должно быть стыдно
Президент Владимир Зеленский пожаловался, что почти через два года после смерти первого украинского космонавта Леонида Каденюка ему до сих пор не обустроили мемориала.
Источник: Facebook-страница Зеленского
Прямая речь: "Сегодня я узнал, что почти через два года после смерти Леонида Константиновича Каденюка сих пор нет обустроенной могилы и памятника.
На прощании с ним в 2018 году были политики высокого уровня, и за все это время государство не смогло решить вопрос чествования памяти великого украинца. Нам должно быть за это стыдно.
Как мне известно, проект мемориала существует. Финансирование государство берет на себя, о чем мы договорились с правительством".
Детали: По словам Зеленского, в Украине часто начинают ценить своих героев только после смерти, а иногда не ценят даже тогда, когда человека уже нет.
По мнению президента, такое отношение со стороны государства нужно менять раз и навсегда.
Зеленский напомнил, что 28 января 2020 Каденюку исполнилось бы 69 лет.
Кроме того, он добавил, что Каденюк для пробуждения экипажа "Колумбии" в 1997 году выбрал гимн Украины. Таким образом "Ще не вмерла України" впервые прозвучала в космосе над всей планетой Земля.
Справка: Каденюк прошел подготовку к космическому полету в NASA на американском космическом корабле многоразового использования как специалист по полезной нагрузке.
В 1995 году попал в группу космонавтов Национального космического агентства Украины.
С 19 ноября по 5 декабря 1997 года совершил космический полет на американском МТКК "Колумбия" (Columbia) миссии STS-87.
Принимал участие в разработке и испытании авиационно-космических систем, в их эскизном и макетном проектировании.
Летал более чем на 50 типах и модификациях самолетов разного назначения, в основном - истребителей, а также на американском тренировочном самолете Northrop T-38.
Каденюк - автор пяти научных трудов. В 2017 году издал книгу "Миссия - Космос".
Напомним:
- Первый космонавт независимой Украины Леонид Каденюк умер 31 января 2018 года. Во время пробежки в районе Царского Села в Киеве ему стало плохо.
- После смерти международный аэропорт "Черновцы" назвали в честь Каденюка.