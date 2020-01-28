Зеленский рассказал, как Украина забыла о Каденюке: Нам должно быть стыдно

Президент Владимир Зеленский пожаловался, что почти через два года после смерти первого украинского космонавта Леонида Каденюка ему до сих пор не обустроили мемориала.

Источник: Facebook-страница Зеленского

Прямая речь: "Сегодня я узнал, что почти через два года после смерти Леонида Константиновича Каденюка сих пор нет обустроенной могилы и памятника.

На прощании с ним в 2018 году были политики высокого уровня, и за все это время государство не смогло решить вопрос чествования памяти великого украинца. Нам должно быть за это стыдно.

Как мне известно, проект мемориала существует. Финансирование государство берет на себя, о чем мы договорились с правительством".

Детали: По словам Зеленского, в Украине часто начинают ценить своих героев только после смерти, а иногда не ценят даже тогда, когда человека уже нет.

По мнению президента, такое отношение со стороны государства нужно менять раз и навсегда.

Зеленский напомнил, что 28 января 2020 Каденюку исполнилось бы 69 лет.

Кроме того, он добавил, что Каденюк для пробуждения экипажа "Колумбии" в 1997 году выбрал гимн Украины. Таким образом "Ще не вмерла України" впервые прозвучала в космосе над всей планетой Земля.

Справка: Каденюк прошел подготовку к космическому полету в NASA на американском космическом корабле многоразового использования как специалист по полезной нагрузке.

В 1995 году попал в группу космонавтов Национального космического агентства Украины.

С 19 ноября по 5 декабря 1997 года совершил космический полет на американском МТКК "Колумбия" (Columbia) миссии STS-87.

Принимал участие в разработке и испытании авиационно-космических систем, в их эскизном и макетном проектировании.

Летал более чем на 50 типах и модификациях самолетов разного назначения, в основном - истребителей, а также на американском тренировочном самолете Northrop T-38.

Каденюк - автор пяти научных трудов. В 2017 году издал книгу "Миссия - Космос".

Напомним: