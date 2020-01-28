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Чоловік Венедіктової впливає на політику ДБР і проводить співбесіди – джерело

Вівторок, 28 січня 2020, 13:43
Чоловік Венедіктової впливає на політику ДБР і проводить співбесіди – джерело

Чоловік виконуючої обов’язки директорки Державного бюро розслідувань Ірини Венедіктової, який працює в департаменті кіберполіції, впливає на роботу Бюро.

Джерело: Стаття Української правди "Спрут Авакова: Як "тимчасовий міністр" нарощує свій вплив у силовому блоці"

Дослівно: "Після звільнення скандального керівника ДБР Романа Труби його місце зайняла депутатка від "Слуги народу" Ірина Венедіктова. Її чоловік Денис Колесник є співробітником департаменту кіберполіції Нацполіції. І, за словами співрозмовників "Української правди", Колесник має неабиякий вплив на роботу ДБР: Венедіктова бере свого чоловіка на важливі зустрічі, з'являвся він і у будівлі Державного бюро розслідувань".

Деталі: Джерела УП в ДБР розповідають, що Колесник навіть впливає на кадрову політику відомства. Завдяки йому був призначений на посаду радника Венедіктової скандальний Руслан Бірюков, який тривалий час працював у Національній поліції та входив до складу конкурсної комісії у ДБР в 2018 році.

Колесник часто супроводжує дружину під час робочих зустрічей і навіть проводить співбесіди з потенційними співробітниками.

Передісторія:

  • 27 грудня президент Володимир Зеленський звільнив директора Державного бюро розслідувань Романа Трубу.
  • Іншим указом тимчасово виконуючою обов’язки директора ДБР призначено нардепку "Слуги народу" голову комітету з питань правової політики Ірину Венедіктову

Українська правда

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Теми: ДБРМВС
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