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Муж Венедиктовой влияет на политику ГБР и проводит собеседования – источник

Вторник, 28 января 2020, 13:43
Муж Венедиктовой влияет на политику ГБР и проводит собеседования – источник

Муж исполняющей обязанности директора Государственного бюро расследований Ирины Венедиктовой, который работает в департаменте киберполиции, влияет на работу Бюро.

Источник: Статья Украинской правды "Спрут Авакова: Как "временный министр" наращивает свое влияние в силовом блоке"

Дословно: "После освобождения скандального руководителя ГБР Романа Трубы его место заняла депутатка от "Слуги народа" Ирина Венедиктова. Ее муж Денис Колесник является сотрудником департамента киберполиции Нацполиции. И, по словам собеседников "Украинской правды", Колесник имеет огромное влияние на работу ГБР: Венедиктова берет своего мужа на важные встречи, появлялся он и в здании Государственного бюро расследований".

Детали: Источники УП в ГБР рассказывают, что Колесник даже влияет на кадровую политику ведомства. Благодаря ему был назначен на должность советника Венедиктов скандальный Руслан Бирюков, который долгое время работал в Национальной полиции и входил в состав конкурсной комиссии по ГБР в 2018 году.

Колесник часто сопровождает жену во время рабочих встреч и даже проводит собеседования с потенциальными сотрудниками.

Предыстория:

  • 27 декабря президент Владимир Зеленский уволил директора Государственного бюро расследований Романа Трубу.
  • Другим указом временно исполняющим обязанности директора ГБР назначен Нардеп "Слуги народа" председателя комитета по вопросам правовой политики Ирину Венедиктову.

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Темы: ГБРМВД
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