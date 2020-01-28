І і ІІ рівень небезпеки: ДСНС попереджає про сніг і хуртовини

Найближчими днями погіршення погодних умов в окремих областях України відповідатиме І рівню небезпеки, а в Карпатах місцями ІІ рівню.

Джерело: пресслужба ДСНС

Дослівно: "Ускладнення погодних умов відповідає І рівню небезпечності, спричинятиме порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць. В Карпатах порушення, місцями припинення руху транспорту на дорогах (ІІ рівень небезпечності)".

Деталі: Посилаючись на дані синоптиків, ДСНС повідомляє про помірний сніг вночі 29 січня та значний - вдень 31 січня. Передбачаються хуртовини (на Закарпатті значний дощ з мокрим снігом), приріст снігового покриву становитиме 20-30 см. На дорогах ожеледиця.

У західних, північних, Полтавській та Харківській областях мокрий сніг утворить сніговий покрив висотою 3-10 см. Очікується місцями налипання мокрого снігу, хуртовини, на дорогах ожеледиця.

29-30 січня в Україні пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с.