I и II уровень опасности: ГСЧС предупреждает о снеге и метели

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Вторник, 28 января 2020, 15:19

В ближайшие дни ухудшение погодных условий в отдельных областях Украины отвечает І уровню опасности, а в Карпатах местами ІІ уровню.

Источник: пресс-служба ГСЧС

Дословно: "Усложнение погодных условий отвечает І уровню опасности, вызовет нарушение движения транспорта на отдельных участках дорог. В Карпатах нарушение, местами прекращениея движения транспорта на дорогах (II уровень опасности)".

Детали: Ссылаясь на данные синоптиков, ГСЧС сообщает об умеренном снеге ночью 29 января и значительном - днем 31 января. Предусматриваются метели (на Закарпатье значительный дождь с мокрым снегом), прирост снежного покрова составит 20-30 см. На дорогах гололедица.

В западных, северных, Полтавской и Харьковской областях мокрый снег образует снежный покров высотой 3-10 см. Ожидается местами налипание мокрого снега, метели, на дорогах гололедица.

29-30 января в Украине порывы ветра будут достигать 15-20 м/с.

Темы: погода стихия ГСЧС


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