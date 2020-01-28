Зеленський збільшив апарат РНБО на 30 осіб

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Вівторок, 28 січня 2020, 15:24

Президент Володимир Зеленський збільшив граничну кількість працівників апарату РНБО з 160 до 190 осіб.

Джерело: указ президента на сайті Офісу президента від 28 січня 2020 р.

Деталі: Цим указом вносяться зміни до указу 2015 року, яким встановлювалася гранична чисельність працівників Апарату Ради національної безпеки і оборони України у кількості 160 штатних одиниць. Зеленський змінив цю кількість на 190.

Також цим указом Зеленський вніс зміни до Положення про Національний координаційний центр кібербезпеки.

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Передісторія: 

  • Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов розповів, що серед 5 сценаріїв реінтеграції окупованого Донбасу, які затвердили на нараді у президента в рамках підготовки до нормандської зустрічі, сценарію капітуляції немає.

Українська правда
Теми: РНБО


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