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Зеленський збільшив апарат РНБО на 30 осіб

Вівторок, 28 січня 2020, 14:24

Президент Володимир Зеленський збільшив граничну кількість працівників апарату РНБО з 160 до 190 осіб.

Джерело: указ президента на сайті Офісу президента від 28 січня 2020 р.

Деталі: Цим указом вносяться зміни до указу 2015 року, яким встановлювалася гранична чисельність працівників Апарату Ради національної безпеки і оборони України у кількості 160 штатних одиниць. Зеленський змінив цю кількість на 190.

Також цим указом Зеленський вніс зміни до Положення про Національний координаційний центр кібербезпеки.

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Передісторія: 

  • Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов розповів, що серед 5 сценаріїв реінтеграції окупованого Донбасу, які затвердили на нараді у президента в рамках підготовки до нормандської зустрічі, сценарію капітуляції немає.

Українська правда

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Теми: РНБО
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