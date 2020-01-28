Зеленский увеличил аппарат СНБО на 30 человек

Президент Владимир Зеленский увеличил предельную численность работников аппарата СНБО с 160 до 190 человек.

Источник: указ президента на сайте Офиса президента от 28 января 2020

Детали: Этим указом вносятся изменения в указ 2015 года, которым устанавливалась предельная численность работников Аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины в количестве 160 штатных единиц. Зеленский сменил это количество на 190.

Также этим указом Зеленский внес изменения в Положение о Национальном координационном центре кибербезопасности.

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