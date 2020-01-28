Зеленский увеличил аппарат СНБО на 30 человек
2572 просмотра
Вторник, 28 января 2020, 15:24
Президент Владимир Зеленский увеличил предельную численность работников аппарата СНБО с 160 до 190 человек.
Источник: указ президента на сайте Офиса президента от 28 января 2020
Детали: Этим указом вносятся изменения в указ 2015 года, которым устанавливалась предельная численность работников Аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины в количестве 160 штатных единиц. Зеленский сменил это количество на 190.
Также этим указом Зеленский внес изменения в Положение о Национальном координационном центре кибербезопасности.
Читайте также: Данилюка на Данилова. Кого Зеленский назначил новым секретарем СНБО
Украинская правда
powered by lun.ua