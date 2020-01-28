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Дві електроопори одна за одною впали на тролейбус та авто у Львові

Вівторок, 28 січня 2020, 14:49
Дві електроопори одна за одною впали на тролейбус та авто у Львові

Дві електроопори впали на проїжджу частину у Львові, пошкодивши тролейбус і автомобіль.

Джерело: ZAXID.NET

Деталі: Інцидент стався приблизно о 12:15 неподалік перехрестя вулиць Стрийська – Наукова.

Водій тролейбуса розповів поліцейським, що спершу одна опора раптово впала на кузов тролейбуса. Під час висадки пасажирів тролейбуса друга опора впала на автомобіль Mitsubishi Outlander, який їхав позаду. Унаслідок цієї ДТП ніхто не постраждав.

За даними Львівської міськради, на місці працюють фахівці ЛКП "Львівелектротранс". Встановлюються причини падіння опор.

"Українська правда" у Threads

Теми: Львівнадзвичайна подіяДТП
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