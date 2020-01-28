Две электроопоры одна за другой упали на троллейбус и автомобиль во Львове
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Вторник, 28 января 2020, 15:49
Две электроопоры упали на проезжую часть во Львове, повредив троллейбус и автомобиль.
Источник: ZAXID.NET
Детали: Инцидент произошел примерно в 12:15 неподалеку перекрестка улиц Стрыйская - Научная.
Водитель троллейбуса рассказал полицейским, что сначала одна опора внезапно упала на кузов троллейбуса. При высадке пассажиров троллейбуса вторая опора упала на автомобиль Mitsubishi Outlander, который ехал позади. В результате этого ДТП никто не пострадал.
По данным Львовского горсовета, на месте работают специалисты ЛКП "Львовэлектротранс". Устанавливаются причины падения опор.
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