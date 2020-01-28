Две электроопоры одна за другой упали на троллейбус и автомобиль во Львове

Две электроопоры упали на проезжую часть во Львове, повредив троллейбус и автомобиль.

Источник: ZAXID.NET

Детали: Инцидент произошел примерно в 12:15 неподалеку перекрестка улиц Стрыйская - Научная.

Водитель троллейбуса рассказал полицейским, что сначала одна опора внезапно упала на кузов троллейбуса. При высадке пассажиров троллейбуса вторая опора упала на автомобиль Mitsubishi Outlander, который ехал позади. В результате этого ДТП никто не пострадал.

По данным Львовского горсовета, на месте работают специалисты ЛКП "Львовэлектротранс". Устанавливаются причины падения опор.