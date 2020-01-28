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РФ могла отримати дані про пересування військової техніки на Львівщині – СБУ

Вівторок, 28 січня 2020, 15:26
РФ могла отримати дані про пересування військової техніки на Львівщині – СБУ

Служба безпеки України заявляє, що попередила використання російського програмного продукту для камер відеоспостереження на автодорогах Львівської області.

Джерело: СБУ

Деталі: Департамент дорожнього господарства, транспорту та зв’язку Львівської обласної державної адміністрації наприкінці 2019 року оголосив тендер на закупівлю відеокамер на 8 мільйонів гривень.

Переможцем стала місцева фірма. Оперативники спецслужби у ході перевірки встановили, що комерсанти використовують програмне забезпечення розробки РФ.

Зазначається, що система дозволяє розпізнавати номерні знаки авто, залізничні номери на потягах, обличчя водіїв та пасажирів. За висновками експертів, продукт містить функцію віддаленого адміністрування шляхом використання вихідного програмного коду з території Росії.

Дослівно СБУ: "Це могло бути використано для отримання інформації про пересування військової техніки залізничним транспортом та загальними автошляхами. У результаті вжитих СБУ заходів тендерним комітетом департаменту дорожнього господарства, транспорту та зв’язку Львівської ОДА торги визнані такими, що не відбулися, а тендер скасовано".

Українська правда

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Теми: СБУ
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