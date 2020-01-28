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РФ могла получить данные о передвижении военной техники на Львовщине – СБУ

Вторник, 28 января 2020, 15:26
РФ могла получить данные о передвижении военной техники на Львовщине – СБУ

Служба безопасности Украины заявляет, что предупредила использование российского программного продукта для камер видеонаблюдения на автодорогах Львовской области.

Источник: СБУ

Детали: Департамент дорожного хозяйства, транспорта и связи Львовской областной государственной администрации в конце 2019 объявил тендер на закупку видеокамер на 8 млн гривен.

Победителем стала местная фирма. Оперативники спецслужбы в ходе проверки установили, что коммерсанты используют программное обеспечение разработки РФ.

Отмечается, что система позволяет распознавать номерные знаки авто, железнодорожные номера на поездах, лица водителей и пассажиров. По заключению экспертов, продукт содержит функцию удаленного администрирования путем использования исходного кода с территории России.

Дословно СБУ: "Это могло быть использовано для получения информации о передвижении военной техники железнодорожным транспортом и общими автодорогами. В результате принятых СБУ мер тендерным комитетом департамента дорожного хозяйства, транспорта и связи Львовского ОГА торги признаны несостоявшимися, а тендер отменен".

Украинская правда
Темы: СБУ
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