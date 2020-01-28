Зеленський хоче роздати дітям 23 тонни іграшок, які застрягли на митниці

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Вівторок, 28 січня 2020, 16:40

Президент України Володимир Зеленський закликав Кабінет міністрів передати дітям 23 тонни іграшок, які не були розмитнені в Чорноморському порту.

Джерело: facebook президента

Деталі: Зеленський розказав, що наприкінці 2019 року до Чорноморського рибного порту надійшов контейнер, заповнений дитячими іграшками та іграми для розвитку. Однак підприємство, яке мало б розмитнити товар, відмовилося від нього на користь держави.

Загальна вага вантажу – понад 23 тонни.

Пряма мова: "Для чиновників це просто статистика. А для дітлахів – це 23 тонни радості та щастя. Вважаю, що іграшки не мають припадати пилюкою на митних складах чи ще гірше – "по-тихому" розпродаватися недобросовісними особами".

Деталі: Зеленський закликав Кабінет міністрів перевірити іграшки на безпечність і передати їх малозабезпеченим дітям, дітям військових, дитячим будинкам та лікарням.

Нагадаємо:

  • На початку січня одеські митники не пропустили для продажу на території України майже 8 тисяч кубиків Рубіка, які були виготовлені з порушенням прав інтелектуальної власності компанії, якій належить винахід цієї іграшки.

Теми: Зеленський митниця діти


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