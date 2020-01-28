Зеленский хочет раздать детям 23 тонны игрушек, застрявших на таможне

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Вторник, 28 января 2020, 16:40

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Кабинет министров передать детям 23 тонны игрушек, которые не были растаможены в Черноморском порту.

Источник: facebook президента

Детали: Зеленский рассказал, что в конце 2019 года в Черноморский рыбный порт поступил контейнер, заполненный детскими игрушками и играми для развития. Однако предприятие, которое долино было растаможить товар, отказалось от него в пользу государства.

Общий вес груза - более 23 тонн.

Прямая речь: "Для чиновников это просто статистика. А для детей - это 23 тонны радости и счастья. Считаю, что игрушки не должны припадать пылью на таможенных складах или еще хуже - "по-тихому" распродаваться недобросовестными лицами".

Детали: Зеленский призвал Кабинет министров проверить игрушки на безопасность и передать их малообеспеченным детям, детям военных, детским домам и больницам.

Напомним:

  • В начале января одесские таможенники не пропустили для продажи на территории Украины почти 8000 кубиков Рубика, которые были изготовлены с нарушением прав интеллектуальной собственности компании, которой принадлежит изобретение этой игрушки.

Темы: Зеленский таможня дети


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